Haberler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, partisinin Özvatan ilçe kongresine katıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, partisinin Özvatan ilçe kongresine katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri'de MHP Özvatan İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'ne katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri'de MHP Özvatan İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Özvatan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.

Özvatan ilçesinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, "Türk siyasetinde vermiş olduğumuz mücadelenin anlam ve özü hiçbir zaman ana membaından asla şaşmadı asla kaybolmadı. Ama siyasi başarıları dikkate aldığınızda zaman zaman bazı dönemlerde milliyetçi, ülkücü hareketin belli başlı yerlerde hedefine ulaştığını, diğer yerlerde ise çalışma azmine devam ettiğini bizler hep birlikte gözlemliyoruz." diye konuştu.

Özdemir, programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajını da okudu.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Dumlu ve partililerin katıldığı olağan kongrede, MHP Özvatan İlçe Başkanlığına yeniden Mehmet Apal seçildi.

Kaynak: AA
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı

Sen misin İsrail'e haddini bildiren! Son olayla adeta kabusu yaşıyor
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı

Korkulan oldu! İHA ile vurulan dev gemi dakikalar içinde battı
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
Otomobilin takla attığı anlar kamerada: Aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 çocuk kurtuldu

Otomobilin takla attığı anlar kamerada
İstanbul'da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü

İstanbul'da tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü