MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya Gölbaşı'nda Ziyaretler Gerçekleştirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya Gölbaşı'nda Ziyaretler Gerçekleştirdi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı ilçesinde esnaf ve yerel yöneticilerle bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ayrıca, çeşitli ziyaretler gerçekleştirip lokma ikramında bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Karakaya, beraberindeki MHP İl Başkanı Alparslan Doğan, İlçe Başkanı Abdurrahman Özçelik ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Özer Polat ile çarşı merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Lokma ikram ettiği vatandaşlarla bir süre sohbet eden Karakaya, daha sonra teşkilat mensuplarıyla yemekte buluştu.

Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Yiğit'i ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileyen Karakaya, ardından Kaymakam Erol Rüstemoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel'e ziyarette bulundu.

Partisinin ilçe başkanlığında partililerle de buluşan Karakaya, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Karakaya, programları kapsamında son olarak Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı ile Şoförler ve Otomobilciler Odasına ziyaret etti.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
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