Mhp, Gaziantep ve Bingöl Teşkilatlarını Feshetti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Gaziantep ve Bingöl il teşkilatlarının feshedildiğini bildirdi.
(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Gaziantep ve Bingöl il teşkilatlarının feshedildiğini bildirdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atanmıştır."
Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç atanmıştır."