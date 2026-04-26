MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, partilileri ile buluştu

MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, partilileri ile bir araya geldi.

Kılıç, parti binasında düzenlenen toplantıda, şehit kanıyla sulanan gazi şehre hizmet etmenin onur olduğunu söyledi.

Partililerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Kılıç, "Bu kutlu dava hepimize emanet edildi. Yolumuz uzun, yükümüz ağır ancak sizlerle birlikte çalışmak ve bu yükü omuzlamak benim için bir şereftir." dedi.

Yönetim anlayışlarının kentteki herkesi kucaklamak olduğunu belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Amacımız, tüm vatandaşlarımızı ülkücü hareketle tanıştırmak ve bir araya getirmektir. Hiç kimseyle şahsi bir meselemiz yok. Tek hedefimiz bu hareketi daha ileriye taşımak ve üç hilali daha yükseklere çıkarmaktır. Bu doğrultuda ayrıştıran değil birleştiren, bölen değil bütünleştiren bir anlayışla hizmet edeceğiz."

Konuşmanın ardından partililer, il başkanı olarak atanan Kılıç'ı tebrik etti.

Toplantıya eski MHP milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, önceki dönem il başkanları ve partililer katıldı.