Haberler

MHP Eskişehir İl Kongresi 13 Eylül'de yapılacak

MHP Eskişehir İl Kongresi 13 Eylül'de yapılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, 13 Eylül'de düzenlenecek il kongresinde birlik ve beraberlik mesajı vereceklerini belirterek, tüm Eskişehirlileri kongreye davet etti.

MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, 13 Eylül'de düzenlenecek il kongresinde birlik ve beraberlik mesajı vereceklerini belirterek, tüm Eskişehirlileri kongreye davet etti.

Sezer, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Eskişehir'deki 14 ilçenin kongrelerini tamamladıklarını ve il kongresi hazırlıklarını da bitirdiklerini söyledi.

İl kongresinin 13 Eylül saat 13.00'te Eskişehir'deki bir otelde gerçekleştirileceğini bildiren Sezer, şöyle devam etti:

"Eskişehir'deki hemşehrilerimize, dava arkadaşlarımıza, bütün bizimle beraber hareket eden gönüldaşlarımıza buradan çağrı yapıp tüm Eskişehir'i kongremize davet ediyoruz. Gelirlerse çok mutlu oluruz. Eskişehir'de düğün, toy havasında bir kongre düşünüyoruz."

Sezer, kongrenin Eskişehir'e yakışır şekilde gerçekleştirilmesini hedeflediklerini ifade ederek, "Birlik beraberliğin simgesi olacak bir kongremizle kongremizi sonuçlandırıp liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye sonuçlarımızı götürüp görevimize devam edeceğiz." dedi.

Kongrede yönetimde bazı değişikliklerin olabileceğine değinen Sezer, kadrolarını Eskişehir'de sevilen, sayılan ve toplum nezdinde değer gören isimlerle güçlendireceklerini dile getirdi.

Toplantıda, MHP Tepebaşı İlçe Başkanı Eyyüp Yılmaz, MHP Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Ünal ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk iki tur sonuçları

Üsküdar Belediyesi'nde seçim başladı! İşte ilk iki tur sonuçları
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir

Kulisleri sarsan Demirtaş iddiası! Liderlik koltuğu için adı geçiyor
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti

İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın rakibi korkutuyor! 4 maçlık istatistikleri inanılmaz

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı

Arda Şampiyonlar Ligi'nde yok! "Kusura bakma" diyerek açıkladı
Canlı yayında ipler koptu! Ersan Şen ile Gürsel Tekin birbirine girdi

Canlı yayında birbirine girdiler! Bir anda ayağa fırladı
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor
Avrasya Tüneli'nde rekor kırıldı! Bir günde 94 bin 489 araç geçti

Avrasya Tüneli'nde rekor kırıldı! İşte bir günde geçen araç sayısı
İstanbul'da çalıştığı şirketten 122 milyon lira çalan muhasebe müdürü yakalandı

122 milyonluk dev vurgun! Bir ihbarla başladı, ortaya servet çıktı
Belçika'dan yönetilen örgüte İzmir'de darbe! 87 taşınmaz ve 4 tekneye el konuldu

Belçika'dan yönetilen örgüte İzmir'de darbe! 87 taşınmaz ve 4 tekneye