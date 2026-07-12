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MHP Erdemli İlçe Başkanı yeniden Erol Erdoğan oldu

MHP Erdemli İlçe Başkanı yeniden Erol Erdoğan oldu
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MHP Erdemli İlçe Başkanı Erol Erdoğan, 14. Olağan İlçe Kongresi'nde tek listeyle yapılan seçimde yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Kongreye MHP Milletvekili Levent Uysal, İl Başkanı Ömer Gürsoy ve partililer katıldı.

MHP Erdemli İlçe Başkanı Erol Erdoğan yeniden görevine seçildi.

Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14. Olağan İlçe Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tek listeyle yapılan seçimde ilçe başkanı Erol Erdoğan yeniden seçildi.

Kongreye, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy, AK Parti İlçe Başkanı Ali Mustafa Poş ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
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