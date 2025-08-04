MHP, Enver Paşa'yı Andı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Enver Paşa'nın şehadet yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, Enver Paşa'nın anısına saygı duruşunda bulunuldu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Enver Paşa'yı andı.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Turan Orduları Başkomutanı, Şehid-i Ala ve Gazi-i Namdar Enver Paşa'yı şehadetinin yıl dönümünde saygı, rahmet ve dualarla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel