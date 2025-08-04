Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Enver Paşa'yı andı.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Turan Orduları Başkomutanı, Şehid-i Ala ve Gazi-i Namdar Enver Paşa'yı şehadetinin yıl dönümünde saygı, rahmet ve dualarla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.