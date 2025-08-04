MHP, Enver Paşa'yı Andı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Enver Paşa'nın şehadet yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, Enver Paşa'nın anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Enver Paşa'yı andı.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Turan Orduları Başkomutanı, Şehid-i Ala ve Gazi-i Namdar Enver Paşa'yı şehadetinin yıl dönümünde saygı, rahmet ve dualarla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
Leroy Sane'nin sözleri taraftarları çok kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı

Sözleri taraftarı çok kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif

Güle güle Barış Alper! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.