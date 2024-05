MHP Engelliler Farkındalık Haftası etkinliği düzenledi

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Yılın bir gününde veya bir haftasında değil, hayatımızın her anında özel bireylerimizi hatırlamayı, yapılan her işte ve konulan her tuğlada onları dikkate alan duyarlı bir millet olarak hareket etmeyi ülkümüz olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Mhp, "Engelliler Farkındalık Haftası" dolayısıyla Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin himayesinde, parti genel merkezinde "Lider Ülke, Engelsiz Türkiye" etkinliği düzenledi.

Yurdakul, etkinlikte yaptığı konuşmada, özel bireylerin sorunlarına dikkati çekmek, bu konuda siyasal ve toplumsal farkındalığı artırmak istediklerini belirtti.

Özel bireyleri daha iyi anlayabilmenin ve her birinin toplumsal yaşama en üst düzeyde katılımını sağlamanın önemini vurgulayan Yurdakul, şöyle devam etti:

"Verilere göre, nüfusumuzun yüzde 12,5'i, diğer bir ifadeyle her 8 kişiden birimizin özel bir birey olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede, bu konu hakkındaki farkındalık ve duyarlılık, birkaçımızın değil, hepimizin hassasiyeti olmalıdır. Yılın bir gününde veya bir haftasında değil, hayatımızın her anında özel bireylerimizi hatırlamayı ve yapılan her işte ve konulan her tuğlada onları dikkate alan duyarlı bir millet olarak hareket etmeyi ülkümüz olarak değerlendiriyoruz. İnanarak ve farkında olarak ifade ediyoruz ki, hepimiz birer engelli adayıyız. Bu nedenle hiçbir özel bireyimizi arkamızda bırakmadan birlikte ilerlemeye mecburuz."

Hayatın birlik beraberlik, sevgi saygı ve farkındalıklara gösterilecek hassasiyetlerle güzelleşeceğini dile getiren Yurdakul, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, "Tedavisi mümkün olmayan asıl engelin, asıl engelliliğin, buz tutmuş vicdanlarda, sığ politikalarda ve art niyetli zihinlerde olduğunu, bunun dışındaki her engelin aşılacağını biliyor ve buna canıgönülden inanıyorum." ifadesini anımsattı.

Yurdakul, MHP'nin her açıdan özel bireylerin farkında olduğunu, problemlerinin çözümüne aktif katılım sağlayıp her desteği vermeye devam edeceğini belirterek, "Çünkü engel bireyde değil, özel gereksinimi olan bir bireyin yaşamını bağımsız, etkin ve sorunsuz sürdürmesi için uygun hale getirilmeyen koşullardadır." dedi.

Konuşmanın ardından Serabral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) korosunun konser verdiği etkinlikte, Bedensel Engelliler Sanat Eğitim Merkezi Tiyatro Topluluğu gösteri sundu.

Etkinlikte, Nisa Doğan'ın şiir dinletisi ve engelli bir çiftin dans gösterisinin ardından, yüzmede derecesi olan özel birey milli sporculara plaket verildi.

Bahçeli'nin takdiriyle, iletişim ve tasarım bölümünü kazanan özel birey Elif Nur Coşkun'un annesi Tülay Coşkun'a "Yılın Annesi Ödülü" takdim edildi. Coşkun'a ödül ve plaketini, Bahçeli adına Ahmet Selim Yurdakul sundu.