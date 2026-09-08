MHP Edirne İl Yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edirne İl Başkanlığı, 22 Ağustos'ta gerçekleştirilen olağan il kongresinin ardından oluşan yeni yönetim kurulunda görev dağılımını yaptı.

İl Başkanı Ahmet Biçer başkanlığında il başkanlığında gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında, yöneticilerin sorumluluk alanları belirlenirken, önümüzdeki dönemde düzenlenecek saha programları ile gündemdeki konular değerlendirildi.

Görev dağılımına göre Aydın İstek il başkan yardımcısı, Zennur Ağa teşkilat başkanı, İlhan Koca il sekreteri, Erkan Doğan il muhasibi olarak görevlendirildi.

Yönetimde Yalçın Yücel ve Fatih Yıldırım çevre ve şehircilik politikalarından, Nurhan Süer aile ve kadın politikalarından, Ender Serdar Önaldı hukuk işlerinden, Emrah Ok ekonomi ve ticaret politikalarından, Hülya Balkan araştırma ve stratejiden, Güler Alper halkla ilişkilerden sorumlu oldu.

Yerel yönetimler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, tarım, Türk dünyası, sosyal hizmetler, gençlik ve spor, kültür ve sanat, bürokrasi ve protokol, muhtarlarla ilişkiler, parti içi eğitim, seçim işleri, ile Edirne turizmi ve tanıtımına ilişkin alanlarda da yönetim kurulu üyelerine görev verildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, toplantıda önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek saha programlarının planlandığı belirtilerek, yeni görev dağılımının parti teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA