Haberler

MHP İl Başkanı Arslan'dan, Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu'na ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'na ziyarette bulunarak yerel hizmetler ve ilçenin gelişimine yönelik projeleri konuştu.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'na ziyarette bulundu.

Arslan, MHP Çermik İlçe Başkanı Remzi Akdeniz ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle Karamehmetoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarete, belediye tarafından yürütülen çalışmalar, yerel hizmetler ve ilçenin gelişimine yönelik projeler ele alındı.

Arslan, Karamehmetoğlu'na misafirperverliği için teşekkür etti.

Karamehmetoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

"Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı: Tanınmaz haldeler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Savaş hazırlığı gibi! ABD savaş uçakları indi, savaş gemisi yola çıktı

ABD'den savaş hazırlığı! Uçaklar indi, savaş gemisi yola çıktı