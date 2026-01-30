Haberler

Gümüşhane'de "Terörsüz Türkiye" konulu istişare toplantısı yapıldı

Gümüşhane'de 'Terörsüz Türkiye' konulu istişare toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi, Gümüşhane'de 'Terörsüz Türkiye' konulu istişare toplantısı düzenledi. MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, sürecin Türkiye için hayırlı olduğunu vurguladı ve birlik mesajları verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığınca "Terörsüz Türkiye" konulu istişare toplantısı düzenlendi.

Gümüşhane Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye için hayırlı olduğuna inandığını söyledi.

Türkiye'deki tüm vatandaşların kardeş olduğunu vurgulayan Küçük, "Hiç kimsenin birbirinden bir farkı yok. Bu topraklar bize emanet edildi. Birinci önceliğimiz bu topraklara sağsalim sahip çıkmak. Terörsüz Türkiye süreci başladı. Başlarken de anayasanın ilk dört maddesinden taviz verilmeyeceği belirtildi. Süreç böyle başladı ve böyle de devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgesinde söz sahibi bir ülke olduğuna işaret eden Küçük, "Bölgede oyun kurulmamaya, kurulan oyunlar da bozulmaya başlandı." dedi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ise "Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan her türlü terör tehdidine karşı liderimiz Devlet Bahçeli'nin çizdiği istikamet doğrultusunda devletimizin ve milletimizin yanında durmaya devam ediyoruz. Terörün olmadığı, kardeşliğin ve huzurun hakim olduğu güçlü bir Türkiye idealine olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Başkan Başer, teröre karşı tek yürek, güçlü ve kararlı Türkiye duruşlarını sürdüreceklerini ifade etti.

Programa ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş

Trump'ın seçimi yangını körükledi! Altın ve gümüşte büyük çöküş
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapmazlarsa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi

Oğlu miras için aracına bomba koymuştu! Babadan şaşkına çeviren istek
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü

Popüler dizide infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi

Oğlu miras için aracına bomba koymuştu! Babadan şaşkına çeviren istek
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

Çıtayı gökyüzüne çıkardı! Ünlü oyuncunun aradığı kriter gündem oldu