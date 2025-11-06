MHP'den Sağlık Çalıştayı İçin Bakan Memişoğlu'na Ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, hafta sonu Ankara'da yapılacak 'Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı' programı kapsamında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

MHP'den yapılan açıklamaya göre; Ahmet Selim Yurdakul, partisi tarafından 8 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek olan 'Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı' programının davetiyesini Bakan Memişoğlu'nu takdim etti. Yurdakul, çalıştay katılımcısı 160 bilim insanını MHP çatısı altında bir araya getirdiklerini ve Türk sağlık sistemini geliştirmek adına bir tuğla da kendilerinin koymak istediğini ifade etti. Görüşmede Yurdakul ve Bakan Memişoğlu, Türk milletinin geleceği için sağlık alanında yapılabilecek iyileştirme ve geliştirmeleri istişare etti. Bakan Memişoğlu ve Yurdakul ayrıca, Cumhur İttifakı paydasında 'Sağlıklı ve Güçlü Türkiye' hedefi ile birlik ve beraberlik içinde yakın iletişimde bulunma niyetlerini ifade etti.