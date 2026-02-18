İzzet Ulvi Yönter: Dijital Platformlar ve Sosyal Medya Konusunda İktidar Cenahından Duyduğumuz Umut Verici Haberlere Destek Olacağız

(TBMM) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bireysel ve toplumsal şiddetle mücadeleye ilişkin çalışma yaptıklarını belirterek, "Netflix'i izliyorsunuz değil mi? Ensest ilişkiler, LGBT çirkinliği ve iğrençliği gözümüzün içine sokuluyor. Utanç duyulacak bir manzarayla, tabloyla karşı karşıyayız. Bu nedenle dijital platformlar ve sosyal medya konusunda en azından iktidar cenahından duymuş olduğumuz müspet ve umut verici haberlerin bir an evvel gerçekleşmesini ve buna da destek olacağımızı söylemek arzusundayım" dedi.

Yönter, MHP Genel Başkanı'nın bireysel ve toplumsal şiddetle ilgili kaygıları doğrultusunda AR-GE birimine talimat verdiğini belirterek, "Talimat mucibince de AR-GE bünyemizde bir komisyon teşekkül etti. Aralarında çok değerli akademisyenlerimizin, gönül insanlarımızın, uzmanlarımızın olduğu 22 kişiden müteşekkil bir komisyon tezahür etti. Bu komisyon yaklaşık 4 ay çalıştı. 4 ayın sonucunda bireysel ve toplumsal şiddetle mücadele hususunda tespitler, teklifler ve tedbirler başlığıyla bir çalışmayı hazırladık" dedi.

Çocuğun suçla ve cinayetle anılmasının vicdanları yaraladığını kaydeden Yönter, "Şiddetin sabahtan akşama bir çözüm yolu yok. İlk insanın ortaya çıktığından beri şiddetten bahsetmek mümkün. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz şiddet seli hepimizi endişeye sürüklüyor" ifadelerini kullandı.

Şiddeti "bir insan hakkı ihlali" olarak tanımlayan Yönter, "Hürriyet bir insan hakkı, huzur bir insan hakkı, şiddetsiz yaşamak bir insan hakkı. Bu insan hakkının ihlaline göz yummayız. Buna tahammül edemeyiz. Sabır gösteremeyiz" diye konuştu.

MHP'nin "şiddetsiz Türkiye" hedefi olduğunu ifade eden Yönter, "Biz şiddetsiz bir Türkiye özlemiyle yanıp tutuşuyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi de şiddetsiz Türkiye'nin bir türevidir ve yansımasıdır. Terör sistematik bir şiddettir. Sadece terör değil. Sadece bireysel veya toplumsal şiddet değil. Ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, siyasal şiddet. Envai çeşidi var şiddetin" ifadelerini kullandı.

Dijital platformlar ve sosyal medyanın şiddeti körüklediğini savunan Yönter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Netflix'i izliyorsunuz değil mi? Bu dizilerin Türk-İslam ahlakıyla, Türk-İslam medeniyetinin müktesebatıyla bağdaşır en ufak yanını görüyor musunuz? Ensest ilişkiler gözümüzün içine sokuluyor. LGBT çirkinliği ve iğrençliği gözümüzün içine sokuluyor. Utanç duyulacak bir manzarayla, tabloyla karşı karşıyayız. Bu nedenle dijital platformlar ve sosyal medya konusunda en azından iktidar cenahından duymuş olduğumuz müspet ve umut verici haberlerin bir an evvel gerçekleşmesini ve buna da destek olacağımızı huzurlarınızda söylemek arzusundayım."

"Ahlakımızın ve maneviyatımızın gümrük duvarlarını yükselterek karşı koyacağız"

Biz çocuklarımızdan tasarruf edemeyiz. Onları heba edemeyiz. Onları israf edemeyiz. Bugünkü çağda Batı medeniyetine bakın. Yalnızca yiyip içen, sürekli çiftleşen, fırsat buldukça birbirini boğazlayan insanlardan müteşekkil bir felaketle karşı karşıyayız. Bu felaket bize ihraç edilmek isteniyor. Ama biz buna ahlakımızın ve maneviyatımızın gümrük duvarlarını yükselterek karşı koyacağız.

Şiddete mesafeliyiz. Şiddete sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Şiddet başka bir yerde, milliyetçi ülkücü hareket başka bir yerde. Şiddet başka bir yerde, Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi başka bir yerde. Ter akıttık, emek verdik, mesai harcadık. Hocalarımızla, uzmanlarımızla kafa kafaya verdik. Meseleyi enine boyuna değerlendirdik. Gelecek terörsüz Türkiye'dir. Gelecek şiddetsiz Türkiye'dir. Gelecek huzurlu Türkiye'dir."

Yönter'in konuşmasının ardından MHP'nin hazırladığı bireysel ve toplumsal şiddetle mücadele kitabı basın toplantısında dağıtıldı.

