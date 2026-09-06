MHP Bitlis'te Uçak güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bitlis İl Başkanlığının 15. Olağan Kongresi'nde, Tekin Uçak yeniden il başkanlığına seçildi.

Kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede konuşan MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Hayri Bulut, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü devlet, güçlü millet ve güçlü gelecek idealini ifade ettiğini söyledi.

Bu hedefe ulaşmanın milli birlik ve beraberlikten, toplumsal dayanışmadan, üretimden, kalkınmadan ve güçlü devlet anlayışından geçtiğini belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Terörün tamamen sona erdiği, evlatlarımızın güven içerisinde büyüdüğü, ekonomik olarak daha güçlü, bölgesinde söz sahibi, dünyada itibarı yüksek bir Türkiye hepimizin ortak ülküsüdür. Terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin ortak iradesiyle kardeşliğimizi daha da güçlendirecek, ülkemizin huzur ve güven içerisinde geleceğe yürümesinin önünü açacaktır. Bizim temennimiz ve mücadelemiz, hiçbir ayrım gözetmeden, bin yıllık kardeşliğimizden aldığımız güçle, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da pekiştiren güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmektir. Bugün burada Bitlis'te oluşan bu birlik ve beraberlik tablosu, geleceğe dair en büyük güven kaynağımızdır."

MHP MYK Üyesi Fatih Tatlısu da Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla başlatılan "Terörsüz Türkiye" hedefinin önemli bir aşamaya ulaştığını belirtti.

Tatlısu, "Terörü iliklerine kadar hisseden, yaşattığı acıları hafızalarına kazıyan, şehitler veren, terör nedeniyle fakirleşmiş, geri kalmış kadim memleket Bitlis'imizin bir evladı olarak, Terörsüz Türkiye hedefini ortaya koyan iradeye ve özellikle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye, ortaya koydukları bu huzur, barış ve refah ortamı için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah ömrünüzü uzun etsin, Allah sizi başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Tek listeyle gidilen kongrede yeniden MHP Bitlis İl Başkanı seçilen Tekin Uçak ise "Terörün olmadığı, huzurun ve kardeşliğin hakim olduğu güçlü bir Türkiye için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bitlis'te teşkilatlarımızla, ülküdaşlarımızla ve hemşehrilerimizle el ele vererek partimizin bayrağını daha da yükseklere taşıyacağız. Kongremizin partimize, teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA