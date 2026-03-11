Haberler

MHP Aksaray Milletvekili Kaşlı, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın parti disiplinine uygunsuz davranışları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"27. ve 28. dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edilmiştir."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
