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MGM, Trakya ve Sakarya-Kocaeli iç kesimleri için zirai don uyarısı yaptı

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MGM, Trakya ve Sakarya-Kocaeli iç kesimleri için zirai don uyarısı yaptı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya için yarın akşam itibarıyla zirai don uyarısı yaptı. Cumartesi gecesinden itibaren Sakarya ve Kocaeli'nin iç ve yüksek kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette don bekleniyor; üreticiler tedbirli olmaya çağrıldı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin güneydoğusu ve Trakya kesimi için yarın akşam itibarıyla 'zirai don' uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'ni etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte cumartesi gecesinden itibaren Trakya ile bölgenin güneydoğusunun (Sakarya ve Kocaeli) iç ve yüksek kesimlerinde hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiği bildirildi. Yetkililer, tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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