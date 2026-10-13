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MGM, Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağışa karşı uyardı

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MGM, Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağışa karşı uyardı
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MGM, Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Vatandaşlar, bugün ve gece etkili olacak yağış ile öğle saatlerine kadar sürecek toz taşınımına karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini, Güneydoğu Anadolu'da toz taşımının etkili olacağını bildirerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara ve Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'nın batısında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey ve batısı ile Ege'nin kıyı kesimlerinde İzmir, Manisa'nın batı ilçeleri, Aydın ve Muğla'da bugün ve gece saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Güneydoğu Anadolu'da etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının ise öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun şekilde devam etmesi öngörülüyor. Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, yağış görülen yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 - 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerin 2 - 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Trakya'da ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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