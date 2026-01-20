Mgm'den Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, bugün Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğusu ve batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı bildirildi. MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Sakarya, Kocaeli çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyinin yağmurlu; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarının karla karışık yağmurlu; Doğu Karadeniz, Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Muş'un doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı kesimlerinde hava sıcaklığının, 3 ila 5 derece artacağı açıklandı.

Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğusu ve batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönünden kuvvetli rüzgar esmesi tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu duyuruldu.

Karadeniz ve Kuzey Ege Denizi'nde fırtına, Marmara, Güney Ege ve Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgarın etkili olacağı belirtildi.

MGM, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.