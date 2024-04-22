MGM'den hava durumu uyarısı: Toz taşınımı bekleniyor

(ANKARA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğini bildirerek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı uyardı.

MGM, yurtta hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 2-6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağını bildirdi.

"YER YER GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR"

MGM'nin yaptığı tahminlere göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya'nın kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Ayrıca hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MGM, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşları uyardı.