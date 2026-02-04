Haberler

Edirne için kuvvetli yağış uyarısı

Edirne için kuvvetli yağış uyarısı
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), yarın Edirne için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; yarın, öğle saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimlerinde (İpsala, Meriç, Keşan ve Enez) kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
