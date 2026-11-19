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(ANKARA) - MGM, yurdun birçok bölgesinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı illerde yerel kuvvetli yağış, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklığının da iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

32 İL İÇİN "SARI KODLU" UYARI

Amasya, Bingöl, Bursa, Edirne, Gümüşhane, İstanbul, Kırklareli, Kahramanmaraş, Ordu, Samsun, Tokat, Sinop, Tunceli, Bartın, Karabük, Zonguldak, Bilecik, Bitlis, Diyarbakır, Giresun, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Muş, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Van, Batman, Yalova, Osmaniye için "sarı kodlu" uyarı verildi.

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Ordu, Osmaniye, Hatay, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde, Bitlis'in batısı, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Diyarbakır, Van, Siirt ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden eseceği, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinde saatte 40 ila 70 kilometre hızla kuvvetli, yer yer ise saatte 50 ila 80 kilometre hızla fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kaynak: ANKA