Mezuniyet sevincini çocuklarıyla yaşadı - Haberler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini (BEÜ) ikincilikle tamamlayan 46 yaşındaki Filiz Kibaroğlu, mezuniyet sevincini çocuklarıyla yaşadı.

Kemal Köksal Stadyumu'ndaki törende kortejle alana gelen akademisyen ve öğrenciler, velileri selamladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin ve velilerin sevincini paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Sevgili gençler, uzun yıllar devam eden eğitim hayatınızı üniversitemizde başarıyla tamamlayıp bugün alacağınız mezuniyet belgeleriyle yıllarca fedakarca sürdürdüğünüz çalışmalarınızın karşılığını alacaksınız. Sizleri gönülden kutluyor, yaşam boyu başarılar diliyorum." dedi.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de mezuniyet törenlerinin pek çok duygunun bir arada yaşandığı törenler olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bir taraftan başarıyla tamamlanan bir süreci ve yeni başlangıçları temsil ettiği için mutluluğu ve heyecanı, diğer taraftan vedayı temsil ettiği için de hüznü yaşatır. Bilgi üreten yerler olan üniversiteler, araştırmalar yapan, bu araştırmalar temelinde eğitim veren, teknoloji geliştiren, gençlerin meslek sahibi olmasını sağlayan ve topluma hizmet üreten yapılardır. Üniversitemiz, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonunda 6 bine yakın öğrencimizi meslek hayatına uğurlamanın gururunu yaşamaktadır."

Öte yandan üniversiteyi ve Fen-Edebiyat Fakültesini ikincilikle bitiren 4 çocuk sahibi ev hanımı Filiz Kibaroğlu (46), diplomasını ve plaketini Vali Yardımcısı Subaşı'dan aldı.

Aynı zamanda tarih bölümü ikinci öğretim programında dereceye giren ve psikoloji bölümünde çift anadal yapan Kibaroğlu'nun iki çocuğu da daha önce aynı üniversitenin bilgi teknolojileri programı ve sosyoloji bölümlerinden mezun oldu.

"Çocuklarım beni hep destekledi"

Filiz Kibaroğlu, gazetecilere, okumanın yaşı olmadığını, kadınların okuması gerektiğini vurguladı.

Herkesi ve geleceği yetiştirenin kadınlar olduğunu anlatan Kibaroğlu, "İçimde bir ukdeydi. Ben aslında kazanmıştım daha önce ama okuyamamıştım. Sonradan gerçekleştirdik. Çocuklarım beni hep destekledi. Ben aslında güzellik uzmanıydım. Bıraktım, 'Okumak istiyorum. Artık bu saatten sonra kafamla bir şey yapacağım, bedenen değil' dedim. Sınava girdim kazandım, mezun oldum. Bundan sonra yüksek lisans okumayı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kibaroğlu'nun kızı İrem Nur Güneş de gururlu olduğunu kaydederek, "Annem benden daha çok başarılı, çok çalıştı. Beni de motive ediyordu. Özellikle pandemi döneminde daha fazla çalışmama sebep oldu." ifadelerini kullandı.

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyelerin takdim edildiği tören, öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Törene AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu da katıldı.