Mezitli'de Ücretsiz Konserden İzinsiz İzlemeye Çalışan Gençler Darbedildi
Mersin'in Mezitli ilçesinde, ücretsiz bir konsere izinsiz katılmaya çalışan gençler güvenlik görevlilerince darbedildi. Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde ücretsiz konser izlemeye çalıştıkları öne sürülen gençlerin güvenlik görevlilerince darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da dün akşam gerçekleştirilen konseri, alandaki yapının çatısından izlemeye çalıştıkları iddia edilen gençlere özel güvenlik görevlileri müdahalede bulundu.
Gençlerden birinin çatıdan itilip diğerinin darbedildiği olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel