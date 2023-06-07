Mezitli Belediyesi'nin bu yıl 4'üncü kez düzenlediği 'Örtü Altı Üzüm Festivali', eski Mezitli Mahallesi Futbol Sahası'nda yapıldı. Festivale; Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Mezitli İlçe Tarım Müdürü Kerim Köken, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mezitli Belediyesi'nin bu yıl 4'üncü kez düzenlediği 'Örtü Altı Üzüm Festivali', eski Mezitli Mahallesi Futbol Sahası'nda yapıldı.

Mezitli'de '4. Örtü Altı Üzüm Festivali' düzenlendi. Festivale; Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Mezitli İlçe Tarım Müdürü Kerim Köken, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankaralı Turgut ve Burhan Ateş'in sahne aldığı festivalde konuklar sahnede çalan hareketli parçalarla eğlendi. Festivalin en heyecan verici etkinliklerinden 'En Güzel Üzüm' yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bakan Tarhan, festivale ilişkin şöyle konuştu:

"Mezitli'de şunu görüyoruz ki kent ile kırsal alan iç içe girmiş durumda. Kentin içinde tarımın yapıldığını herkese gösteriyoruz. Tarım alanlarını imara açmıyoruz ve tarım alanlarımızı koruyoruz. Ülkemizdeki tarımı üretimini artırmak için çaba gösteriyoruz."

Festivale ilginin her geçen yıl daha çok arttığına vurgu yapan eski Mezitli Mahalle Muhtarı Veysel Gılıçoğlu, şunları söyledi:

"Festival ile Eski Mezitli'de üretilen üzümler gündeme taşınmış ve üreticinin ürünleri değer kazandığı gibi çok sayıda yeni üretici de aramıza katılmıştır. Üzüm ülkemizin her yerinde yetişiyor ama mayıs ayında sadece Mezitli ilçemizde üzüm hasadı oluyor. Ortalama 350 dönümlük sera alanında yıllık yaklaşık 3 bin ton üretim yapılıyor. Bizler de üzümlerimizi tanıtmak ve mahallemizin festivalde bir araya gelmesi için böylesi etkinlikler düzenliyoruz. Başta Başkan'ımız Neşet Tarhan olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Mezitli'nin tarımsal üretimde önde gelen bir ilçe olduğunu dile getiren Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ise "Örtü altı üzümün yanında, örtü altı şeftali gibi çok sayıda ürün çeşitliliği çiftçimizin yüzünü güldürmektedir. Ne ekersek yetişebilecek bir coğrafyaya sahibiz. Özellikle narenciyede Mersin, Türkiye'nin göz bebeğidir" dedi.