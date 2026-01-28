Haberler

CHP'li Kayışoğlu: Bursa Yenişehir'de Meyra Madencilik'e Ait Atık Barajı Çöktü, Zehir Yenişehir Ovası'na Akıyor

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Meyra Madencilik'e ait atık barajının çökmesi sonucu ortaya çıkan çevre felaketine dikkat çekti. Atıkların Sarıyer Deresi'ne dolduğu ve Yenişehir Ovası'nın zehirle beslendiği belirtildi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'nde, uzun süredir tartışmalara konu olan Meyra Madencilik'e ait atık barajı çöktü. Atıklar Sarıyer Deresi'ne doldu, zehir Yenişehir Ovası'na akıyor. Yenişehir Ovası'nı zehre maruz bıraktınız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'nde Meyra Madencilik'e ait atık barajının çöktüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"'Çevre katliamı yapıyorsunuz' dedik, uyardık! Şimdi ne yapacaksınız? Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'nde, uzun süredir tartışmalara konu olan Meyra Madencilik'e ait atık barajı çöktü. Biz bu barajın yapılmaması gerektiğini açıkça söyledik. Tarihi de belli: 12 Mayıs 2020. Yetmedi… Bölgede yaşayan köylüler alana sokulmadığında, sahaya girerek iş makinelerini durdurduk. Biz gördüğümüz yanlışı söyledik. Bilimin sesini, aklın sesini, vicdanın sesini haykırdık. Ama gözü dönmüş şer odakları kulaklarını tıkadı. Şimdi soruyoruz: Bunun hesabını nasıl vereceksiniz?

Çünkü bugün o tesis patladı. Atıklar Sarıyer Deresi'ne doldu, zehir Yenişehir Ovası'na akıyor. Mesele haklı çıkmak değil. Mesele doğayı, suyu, toprağı, insanı korumak. Ama siz hiçbir şey yapamadığınız gibi, bir de Yenişehir Ovası'nı zehre maruz bıraktınız. Alın işte sizin eseriniz… Alın işte sizin gözü dönmüş düzeniniz!"

Kaynak: ANKA / Güncel
