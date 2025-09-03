Haberler

Mevlit Kandili'nde Camilerde Programlar Düzenlendi

Mevlit Kandili'nde Camilerde Programlar Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Vatandaşlar, camilerde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunan programlara katıldı.

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

İl Müftülüğünce, Konya'daki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Vatandaşlar, Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye, İbrahim Hakkı Konyalı başta olmak üzere tüm camiler ve Mevlana Müzesi'nde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da da Mevlit Kandili idrak edildi.

Kentlerdeki camilerin önünde cemaate ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Anıl Kuru - Güncel
Trump'tan Hamas'a çağrı: Derhal 20 rehineyi serbest bırakın, işler hızla değişecek

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi uyarı: Bunu yaparsanız işler son bulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef'ten 28,5 milyon TL'lik vurgun

Yemek programıyla ünlenen isimden milyonlarca liralık vurgun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.