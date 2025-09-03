Mevlit Kandili'nde Camilerde Programlar Düzenlendi

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

İl Müftülüğünce, Konya'daki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Vatandaşlar, Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye, İbrahim Hakkı Konyalı başta olmak üzere tüm camiler ve Mevlana Müzesi'nde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da da Mevlit Kandili idrak edildi.

Kentlerdeki camilerin önünde cemaate ikramlarda bulunuldu.