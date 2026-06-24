Haberler

Sağlık camiasının duayen Profesörü Kut Sarpyener hayatını kaybetti

Sağlık camiasının duayen Profesörü Kut Sarpyener hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ortopedi camiasının duayen ismi Prof. Dr. Kut Sarpyener hayatını kaybetti. Sarpyener’in cenazesi Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü’nde yapılacak anma töreninin ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı’na toprağa verilecek.

Türk ortopedi, travmatoloji ve sporcu sağlığı camiasının duayen isimlerinden Prof. Dr. Kut Sarpyener, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Marmara Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Sarpyener; Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği ve Anadoluhisarı Spor Akademisi’nde başkanlık görevlerinde bulunmuştu.

YARIN TÖREN DÜZENLENECEK

Türkiye’de ortopedi ve travmotoloji ana bilim dalının kurulması ve ilerlemesinde öncü isimlerden olan Münir Ahmet Sarpyener’in de oğlu olan Prof. Dr. Kut Sarpyener için 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 10.00’da Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü’nde anma töreni düzenlenecek.

Sarpyener’in cenazesi öğle namazını takiben Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılarak, Zincirlikuyu Mezarlığı’na toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı

O da artık AK Partili

Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

Fenerbahçe'de kriz! Çuvalla para ödenen futbolcu kayıp

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Mert Hakan detayı

Beklenen haber geldi!
Dursun Özbek'ten transfer müjdesi

Taraftarlarını ayağa kaldıracak müjdeyi verdi
Türkiye'den Can Dalton için yeni adım! Bakan Gürlek Rusya'dan iadesini istedi

Can Dalton'a kaçtığı ülkede rahat yok! Türkiye'den yeni hamle
Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
3 gündür her yerde aranıyordu! İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber

İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber