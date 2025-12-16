'Zamansız Rehber: Onun İzinde' hikaye yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Zamansız Rehber: Onun İzinde" temalı hikaye yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV Konferans Salonu'nda yarışmanın ödül töreni gerçekleştirildi.

Törende, birinci olan "Sırlı Gecenin Şifresi" hikayesi 50 bin lira, ikinci olan "Rehberim Peygamberim" eseri 35 bin lira, üçüncü olan "Kalp Eşiği" hikayesi ise 20 bin lira ile ödüllendirildi. "Tebessüm" adlı eser ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Programda konuşan Türkiye Diyanet Vakfı İlim, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı Huriye Martı, Hazreti Peygamberi anlamak ve anlatmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Kaleme alınan eserlerin gelecek nesiller açısından büyük bir değer taşıdığını vurgulayan Martı, "Bu yarışmaya 75 farklı hikayeyle katılarak 'Peygamberimi ben de anlatmak istiyorum' diyen herkese teşekkür ediyorum. Bu çok kıymetli bir katkı. Bu hikayelerin elden ele dolaşarak çocukların elinde okunacağını ve gelecek nesillere Peygamberimizi anlatacağını düşündükçe büyük bir gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ödül törenine TDV kurucularından Ahmet Uzunoğlu, TDV Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, TDV'nin eski Denetim Kurulu üyesi Ahmet Belada, TDV yöneticileri, Mevlid-i Nebi Hikaye Yarışması seçici kurul üyeleri, yazarlar ve çok sayıda davetli katıldı.