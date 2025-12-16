Haberler

"Zamansız Rehber: Onun İzinde" hikaye yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

'Zamansız Rehber: Onun İzinde' hikaye yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 'Zamansız Rehber: Onun İzinde' temalı hikaye yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Birinciye 50 bin lira, ikinciye 35 bin lira ve üçüncülüğe 20 bin lira ödül verildi. Yarışmaya 75 farklı hikaye katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Zamansız Rehber: Onun İzinde" temalı hikaye yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV Konferans Salonu'nda yarışmanın ödül töreni gerçekleştirildi.

Törende, birinci olan "Sırlı Gecenin Şifresi" hikayesi 50 bin lira, ikinci olan "Rehberim Peygamberim" eseri 35 bin lira, üçüncü olan "Kalp Eşiği" hikayesi ise 20 bin lira ile ödüllendirildi. "Tebessüm" adlı eser ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Programda konuşan Türkiye Diyanet Vakfı İlim, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı Huriye Martı, Hazreti Peygamberi anlamak ve anlatmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Kaleme alınan eserlerin gelecek nesiller açısından büyük bir değer taşıdığını vurgulayan Martı, "Bu yarışmaya 75 farklı hikayeyle katılarak 'Peygamberimi ben de anlatmak istiyorum' diyen herkese teşekkür ediyorum. Bu çok kıymetli bir katkı. Bu hikayelerin elden ele dolaşarak çocukların elinde okunacağını ve gelecek nesillere Peygamberimizi anlatacağını düşündükçe büyük bir gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ödül törenine TDV kurucularından Ahmet Uzunoğlu, TDV Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, TDV'nin eski Denetim Kurulu üyesi Ahmet Belada, TDV yöneticileri, Mevlid-i Nebi Hikaye Yarışması seçici kurul üyeleri, yazarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı

Vahim iddia polisi harekete geçirdi! Kızından sonra sıra oğluna geldi
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor

Altında hiç beklenmeyen oldu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Korkulan oldu! 7 mutasyon geçiren yeni virüs Türkiye'de

Korktuğumuz başımıza geldi! 7 mutasyon geçiren virüs Türkiye'de
Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

Baba çatı katında asılı halde, kızı ise yatakta ölü bulundu
Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
Güllü'nün hamileliği İbo Show'da ortaya çıkmıştı! O bölüm yeniden gündemde

Güllü'nün hamileliğini duyurmuştu! O görüntü yeniden gündemde
Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Bu gece dev bir indirim daha geliyor
Çin'in yeni İHA'sı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak hamle! Sarı fırtına ilk kez havalandı
Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Mehmet Akif Ersoy'dan Furkan Torlak'a 'Kütüphane' esprisi! Mekana böyle götürmüş

Ersoy'dan Furkan Torlak'a "Kütüphane" esprisi! Mekana böyle götürmüş
Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Neden oyundan alındığı ortaya çıktı
title