Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle müftülük konferans salonunda düzenlenen konferansa Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, STK temsilcileri, müftülük görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Konferansta Hz. Peygamber'in sünneti, mücadelesi ve örnekliği üzerine önemli mesajlar verildi.

Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası Konferansı

Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle müftülük konferans salonunda 2023 yılı teması olan "Hz. Peygamber, İman ve İstikamet" konulu konferans düzenlendi.

Diyanet İşleri Uzmanı Ramazan Dağlı'nın sunum yaptığı konferansa Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, STK temsilcileri, müftülük görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Sunuculuğunu İl Vaizi Adem Yeniçeri'nin yaptığı ve Terzibaba Camii İmam Hatibi Yunus Emre Kılıç'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İl Müftüsü Muharrem Gül'ün açılış konuşmasıyla devam etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı "Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din görevlileri Haftası Sinevizyonu" gösteriminin ardından Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman kürsüye gelerek; Hz. Peygamber'in sünnetinden, mücadelesinden ve örnekliğinden bahisle, Mevlid-i Nebi haftasının önemine dikkat çekti.

Ardından misafir konuşmacı Ramazan Dağlı, "Hz. Peygamber, İman ve İstikamet" konulu sunumuyla önemli mesajlar verdi. Hz. Peygamber ve sahabe hayatından tabloların anlatımı ve güncel hayatımızın karşılaştırması konusundaki mesajlarını sunarak, dinleyicilerin dikkatlerini çekti ve imanlarımızın ve istikamet sahibi olma konusundaki prensiplerin, hassasiyetlerimizin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Asrımızda her türlü saldırıya maruz kalan Kur'an ve Hz. Peygamberin örnekliğine sahip çıkmak adına bugün dünden çok daha fazla onun yaşantısına olan ihtiyacımızı hatırlatarak, önemli tavsiyelerde bulundu.

Programın sonunda müftülükce hazırlanan Erzincan'a özgü bir bakır işleme ve hat çalışmalı bir tablo eser misafir konuşmacı Diyanet İşleri Uzmanı Ramazan Dağlı'ya takdim edildi. - ERZİNCAN