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Mevlana Rumi Anma Etkinlikleri Antalya'da Gerçekleşti

Mevlana Rumi Anma Etkinlikleri Antalya'da Gerçekleşti
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Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 751'inci yılı dolayısıyla Antalya'da düzenlenen anma programında sema töreni ve tasavvuf müziği performansları sergilendi.

Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 751'inci yılı dolayısıyla (Şeb-i Arus) Antalya'da anma programı düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akdeniz Konyalılar Federasyonu, Antalya Konyalılar Derneği, Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Antalya Şubesi, Antalya Karamanlılar Kültür Derneği, Karaman Ayrancılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Antalya Çetmililer Derneği işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen etkinliğe ilgi yoğun oldu.

İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Tasavvuf Müziği Topluluğunun hazırladığı programda sema töreni, bestekar Hüseyin Fahrettin Dede'ye ait Acem-Aşiran Mevlevi Ayin-i Şerifi ve sema mukabelesi icra edildi.

Katılımcı dernek temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz'e gecenin anısına semazen işlemeli cam tablo hediye etti.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Güncel
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