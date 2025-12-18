Haberler

Konya'nın tarihi ve turistik mekanları, Mevlana'yı Anma Törenleri'nde yaklaşık 120 bin kişiyi ağırladı

Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya'ya gelen yaklaşık 120 bin turist, Selçuklu ilçesindeki Tropikal Kelebek Bahçesi ve tarihi müzeleri ziyaret etti.

Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya'ya gelen yerli ve yabancı turistler, Selçuklu ilçesindeki mekanlara ilgi gösterdi.

Selçuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tropikal Kelebek Bahçesi ile Sille'deki tarihi Aya Elenia Kilisesi, Zaman ve Sille müzeleri, Mevlana'yı Anma Törenleri boyunca en çok ziyaret edilen yerlerden oldu.

Törenler boyunca bu tarihi ve turistik mekanlar, yaklaşık 120 bin kişiyi ağırladı.

Tropikal Kelebek Bahçesi, ziyaretçilerin uğrak noktası oldu

Açıklamada ifadesine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ziyaretçilerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Selçuklu'nun turizm destinasyonları haline gelen lokasyonlarında törenlerin başladığı ilk günden son güne kadar binlerce ziyaretçiyi ağırladığını ifade eden Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Mevlana Müzesi'nin yanı sıra Tropikal Kelebek Bahçesi ve tarihi Sille'deki müzelerimiz ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bu yoğun ilgi hem maneviyatımızı güçlendirdi hem de bizlere büyük gurur yaşattı. Kadim kültürümüzü dünyaya yaymaya ve Konya'nın dünya çapında bir barış merkezi olma vasfını güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
