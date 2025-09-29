Haberler

Mevlana: Mest-i Aşk Filmi İran'da 2 Milyondan Fazla İzleyiciye Ulaştı

Güncelleme:
Hassan Fathi'nin yönettiği ve Mevlana ile Şems-i Tebrizi'nin hikayesini konu alan 'Mevlana: Mest-i Aşk' filmi, İran'da 2 milyon 85 bin izleyiciye ulaştı. Film, 17 Ekim'de Türkiye'de vizyona girecek.

Yönetmenliğini Hassan Fathi'nin üstlendiği " Mevlana : Mest-i Aşk" filmi, İran'da 2 milyon 85 bin izleyiciye ulaştı.

Filme ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlana'nın gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi'nin esrarengiz kayboluşunu ve bu olayın Mevlana'nın hayatındaki derin izlerini beyazperdeye taşıyan yapım, 17 Ekim'de Türkiye'de vizyona girecek.

Dram ve tarihi türdeki filmin müziklerine Fahir Atakoğlu imza attı, görüntü yönetmenliğini ise Morteza Poursamadi yaptı.

Filmin oyuncu kadrosunda, Parsa Pirouzfar, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan ve Halit Ergenç ile Shahab Hosseini yer aldı.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
