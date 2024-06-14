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Mevlana İdris'in anısına düzenlenen etkinlikte çocuklar sanat ve edebiyatla buluştu

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Çocuk edebiyatının önemli temsilcilerinden Mevlana İdris Zengin'in vefatının ikinci yılında düzenlenen etkinlikte çocuklar, sanat ve edebiyatla buluştu. Etkinlikte, Zengin'in kardeşi ve diğer sanatçılar, onun kişiliği ve çocuk edebiyatına olan katkılarını anlattı. Ayrıca, Zengin'in masallarının seslendirildiği ve çocukların yaptığı resimlerin sergilendiği bir etkinlik düzenlendi.

Çocuk edebiyatının önemli temsilcilerinden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, vefatının ikinci yılında, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Mevlana İdris Masal Günü"nde yad edildi.

Silivrikapı Fanço Anne Çocuk Kütüphanesi'nde gerçekleşen programa çok sayıda çocuk ile Zengin'in sanat ve edebiyat dünyasından sevenleri katıldı.

Etkinliğe katılan Mevlana İdris'in kardeşi, yazar ve şair H. Salih Zengin ile Ekrem Ayyıldız ve Turan Kışlakçı, Zengin'in kişiliği ve çocuk edebiyatına olan katkılarını anlattı.

Yazar Seda Bayrak Durgut ise Zengin'e ait "Gazoz Çeşmesi'" masalını seslendirdi.

"Mevlana İdris Canlı Performans Resim Yarışması"nın ödül töreninin ardından, çocukların yaptığı resimler ile Zengin'in kitaplarının yer aldığı sergi ziyarete açıldı.

Mevlana İdris'e ait yüzlerce kitap ile sanat malzemelerinin hediye edildiği etkinliğe katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Güncel

Mevlana İdris Edebiyat Çocuk Kültür Sanat Güncel Haberler

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