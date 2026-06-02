Danimarka'da Mette Frederiksen yeniden başbakanlık görevini üstlendi

Danimarka'da 24 Mart'taki genel seçimi kazanan Sosyal Demokratların lideri Mette Frederiksen, koalisyon görüşmelerinin ardından üçüncü kez başbakanlık görevine getirildi. Yeni hükümetin öncelikleri bugün açıklanacak, bakanlar yarın belli olacak.

Danimarka'da yayın yapan DR, seçimin ardından Frederiksen'in koalisyon görüşmelerini başarıyla tamamladığı ve Kral Frederik ile görüştüğünü belirtti.

Frederiksen, ulusal basına yaptığı açıklamada, Kral Frederik ile görüşmesinde uzun müzakerelerin ardından yeni hükümetin kurulmaya hazır olduğu haberini ilettiğini söyledi.

Sol merkezli bir hükümet kuracağı belirtilen Frederiksen üçüncü kez başbakanlık görevini üstlenmiş oldu.

Frederiksen'in bugün basın toplantısı düzenleyerek yeni hükümetin önceliklerini açıklaması beklenirken, yeni kabinede görev alacak bakanların isimlerinin yarın açıklanacağı ifade edildi.

Öte yandan, seçimi ikinci sırada tamamlayan Danimarka Liberal Partisi (Venstre) lideri Troels Lund Poulsen'in sessizliğini koruduğu aktarıldı.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Danimarka'da kayıtlı seçmenler, 24 Mart'ta sandık başına giderek 179 sandalyeli parlamento üyelerini belirlemek üzere oylarını kullanmıştı. Ülkedeki seçime 12 parti katılmış, halk, Grönland ve Faroe Adaları'ndan da 2'şer temsilci seçmişti.

Seçim sonucuna göre, Sosyal Demokratlar 84, Danimarka Liberal Partisi 77 ve Moderaterne (Ilımlar) Partisi de 14 sandalye kazanmıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
