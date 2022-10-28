Metronun yürüyen merdiveninde görüntülenen at herkesi şaşkına çevirdi

İzmir'in Konak ilçesinde kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hilal Metro İstasyonu çıkışında bir atın sahibi tarafından yürüyen merdiven kullanılarak yukarıya doğru çıkarıldığı video izleyenlerde büyük şaşkınlık yarattı.