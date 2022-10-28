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Metronun yürüyen merdiveninde görüntülenen at herkesi şaşkına çevirdi

Güncel Haberler

İzmir'in Konak ilçesinde kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hilal Metro İstasyonu çıkışında bir atın sahibi tarafından yürüyen merdiven kullanılarak yukarıya doğru çıkarıldığı video izleyenlerde büyük şaşkınlık yarattı.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Hilal Metro İstasyonu'nda, dikkat çeken bir olay meydana geldi. İstasyon çıkışında bir atın, yürüyen merdiven kullandırılarak yukarıya çıkarıldığı görüldü.

İZLEYENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

'İzmir Çevirme Radar' isimli Twitter hesabından atın sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüsü izleyenleri de şaşkınlığa uğrattı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sosyal Medya İzmir Güncel Haberler

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