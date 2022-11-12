Metrobüste 2 kadını taciz eden sapığı tokatlaya tokatlaya dövdüler Güncel Haberler Avcılar'da metrobüste iki kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Arif Ş. linç edilmek istendi. Kaçmaya çalışırken son anda tutulan ve yolcular tarafından dövülen şahıs polise teslim edildi. Dün saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Üniversite Metrobüs Durağı'nda metrobüste bulunan Arif Ş., H.K. ve P.U.O. adlı kadınlara tacizde bulundu. Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş. araçta tutularak dövüldü. KAÇMAYA ÇALIŞTI Sürücü metrobüs durağına yanaşırken Arif Ş. kapının açılması ile kaçmak isterken tekrar yakalandı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri kısa sürede metrobüs durağına sevk edilirken linç edilmek istenen Arif Ş. gözaltına alındı. KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLDU Biri yabancı uyruklu olmak üzere iki kadın, şüpheliden şikayetçi olurken Hakan Mücahit D. adlı yolcu da görgü tanığı olarak ifade verdi. Şüpheli, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürüldükten sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Beylikdüzü Avcılar 3. Sayfa Güncel Haberler

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