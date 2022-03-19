Meteorolojiden Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı - Haberler

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Meteorolojiden Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı

AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Meteorolojiden Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Samsun, Ordu ile Tokat'ın kuzey ve doğu çevrelerinde gece başlayıp yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı etkili olacak.

SAMSUN (AA) - Samsun, Ordu ile Tokat'ın kuzey ve doğu çevrelerinde gece başlayıp yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz'de görülecek kar yağışlarının, gece saatlerinde başlayacağı ve yarın akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Yağışların Samsun ve Ordu ile Tokat'ın kuzey ve doğu çevrelerinde kuvvetli, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer yoğun olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Karadeniz, Samsun, Ordu, kar, Güncel, Haberler

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