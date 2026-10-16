Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Meteorolojiden Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyi ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden saatte 60 ila 80 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yarın gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, 18 Ekim Pazar günü sabah saatlerinden itibaren ise Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden saatte 70 ila 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da hoparlörden ıslık çalındığı iddialarına ilk yanıt geldi

TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kalmıştı! Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz

AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı...
84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha

Kabus bitmedi! Selin altüst ettiği İstanbul'a korkutan haber
RTÜK'ten Sözcü TV ve KOZA TV'ye 'Fon' cezası

RTÜK'ten iki televizyon kanalına "Fon" cezası
23 yaşındaki genci parçalamıştı! Günler sonra ilk kez görüntülendi

23 yaşındaki genci parçalamıştı! Günler sonra ilk kez görüntülendi
10 yıl sonra cesedi bulunan Gülizar Bingöl davasında sanığın eski eşi konuştu! 'Çevremdekiler Mehmet'ten şüpheleniyordu'

1,5 ayda bin 27 kez konuşmuşlar! Sanığın eski eşi anlattı
İstanbul'da kaçırılıp konteynerde tutulan genç kurtarıldı! Zihinsel engelli birini dolandırdığı iddiasıyla kendisi de gözaltına alındı

Kaçırılan genci kurtardılar! Gözaltına alınan da o oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bingöl'deki Hasbağlar köyü, Kiğı ilçesine bağlandı

Bu köyde yaşayanlar sabah başka ilçede uyandı