Haberler

Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yarın beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. Bölgenin bazı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, sabahtan itibaren bölgenin kuzeyinden başlamak üzere İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batı, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Akdeniz'de yarın yağışların, güneyli rüzgarlarla birlikte Antalya il geneli ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu çevrelerinde kuvvetli, Antalya il merkezi ile batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ile kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi

Yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi
Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündüren kesinti

Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündüren kesinti
Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı

Atatürk'ün tümeniyle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Fenerbahçe yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi

Yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi
Trump'tan inanılmaz sözler: Ülke bile değiller, insanların hepsi düşük IQ'ya sahip

Trump'ın yeni hedefi: Ülke bile değiller, hepsi düşük IQ'ya sahip
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım