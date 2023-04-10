Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen sağanağın, bu akşam saatlerinden sonra Tunceli ve Bingöl ile Erzincan'ın güneyinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın sabah ise Hakkari, Siirt, Şırnak, Mardin, Batman, Muş çevreleri ile Van'ın güney, Bitlis'in güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari, Şırnak, Tunceli çevreleri ile Batman'ın kuzey, Bingöl'ün güney ve Muş'un güneybatı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Bölgede zamanla soğumaya bağlı olarak 1600 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kuvvetli rüzgar, kar olan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.