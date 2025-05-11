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Meteorolojiden Doğu Akdeniz ve İç Anadolu için Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteorolojiden Doğu Akdeniz ve İç Anadolu için Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak yağış beklenildiğini duyurdu. Özellikle Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş gibi yerlerde akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlar, ani sel ve diğer olumsuzluklara yol açabilir.

Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Osmaniye, Adana'nın kuzey ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Mersin'in doğusunun iç kesimlerinde akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta Karadeniz'de akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanağın, Sivas ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Ordu ve Giresun'un da iç kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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