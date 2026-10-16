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Meteoroloji'ye göre Batı Karadeniz'de yarın gece kuvvetli fırtına bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın Batı Karadeniz'de yarın gece saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Fırtına batıda pazar öğle saatlerinden sonra, doğuda pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.

Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Batı Karadeniz'de yarın gece saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın batıda pazar öğle saatlerinden sonra, doğuda pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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