Meteoroloji yarın Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli sağanak uyardı

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Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı) ile Kuzey Ege kıyılarında (İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA