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Meteoroloji yarın İstanbul ve Bursa'da kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu

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Meteoroloji, yarın sabah İstanbul'da kuvvetli, Avrupa Yakası'nın batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ve kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, kentin Avrupa Yakası'nın batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Öte yandan yarın rüzgarın, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'in batısında ise rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Marmara'da yarın sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgarın perşembe öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Kuzey Ege'nin kuzeyinde bu gece saatlerinden itibaren, güneyinde ise çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ayrıca Batı Akdeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA
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