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Meteoroloji yarın 13 ilde kuvvetli yağışa karşı sarı kod uyarısı verdi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın kuvvetli yağış beklenen 13 il için sarı kodlu uyarı verdi. Uyarı kapsamında sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, yarın Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Osmaniye, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kahramanmaraş ve Yalova için sarı kod uyarısında bulunuldu.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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