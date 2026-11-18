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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarılarının ardından İstanbul'da hava bir anda karardı. Özellikle Galata Köprüsü çevresinde etkili olan sis ve kara bulutlar gökyüzünü kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Yağış öncesinde İstanbul'da kara bulutlarla birlikte sis de etkili oldu. Galata Köprüsü ve çevresinde görüş mesafesi yer yer azalırken, gökyüzü gündüz saatlerinde karanlık bir görünüme büründü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı