Meteoroloji uyardı! 11 kentte iki gün boyunca toz taşınımı etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haftalık hava durumu raporunda, toz taşınımı uyarısı yer aldı. Buna göre pazar ve pazartesi günü Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi'ndeki 11 kentimizde toz taşınımının etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan haftalık hava durumu analizlerinde, yurdun Batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiği bilgisi yer aldı.

2 GÜN ETKİLİ OLACAK

Yarın ve pazartesi günü, güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ile birlikte beklenen toz taşınımı özellikle Kuzey Ege ile Marmara'da etkili olacak. Toz taşınımının pazartesi günü ise Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor. Bu iller arasında Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Bursa, Yalova, Manisa, İzmir ve Aydın da bulunuyor.

GÖRÜŞME MESAFESİ DÜŞEBİLİR

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.