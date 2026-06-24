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Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin 1-3 Derece Üzerinde Seyredecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Adana çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

(ANKARA) - Meteoroloji, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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