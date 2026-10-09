Meteoroloji, Şanlıurfa ve Mardin'de ani sel ve su baskını riskine karşı uyardı

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Şanlıurfa ve Mardin için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, sabah saatlerine kadar Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA