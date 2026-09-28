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Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış ve 40-60 km rüzgar için uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış ve 40-60 km rüzgar için uyardı
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MGM, yurdun bazı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini, rüzgarın ise bazı bölgelerde saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esebileceğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde hissedilir derecede azalması ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması bekleniyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile bazı illerde yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Ayrıca, rüzgarın bazı bölgelerde saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminine göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde hissedilir derecede azalması, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Marmara ve Ege'de kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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